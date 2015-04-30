Словаччина замінить російські вертольоти американськими

Раніше в спеціальному повідомленні міністерство оборони США зазначалося, що приблизна вартість контракту може становити 450 млн доларів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Крім поставок вертольотів контракт включає в себе поставку запчастин, а також обладнання, включаючи системи зв'язку і навігації, спеціальні транспондери та інше.

У складі ВПС Словаччині - 10 військово-транспортних вертольотів Мі-17 радянського виробництва, які були поставлені в кінці 1980-х років.

Читайте такожУкраїна має закуповувати зброю у країн-партнерів, а не просити про постачання ЄС та НАТО - президент Словаччини

UH-60 Black Hawk - транспортний вертоліт виробництва американської компанії Sikorsky Aircraft. Він виготовляється з 1974 року.

Мі-17 був створений на основі вертольота Мі-8, і у виробництві з початку 1980-х років.

У листопаді 2013 року Пентагон відмовився купувати партію Мі-17 за ціною 23 млн доларів за штуку.