Ділова активність у російській промисловості продовжує падати

Ділова активність в обробній промисловості РФ п'ятий місяць поспіль продовжила спад у квітні 2015 року, незважаючи на скромне зростання обсягів виробництва.

Як пише Рейтер, про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Markit за замовленням HSBC.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) тримається нижче критичної позначки у 50 пунктів: у квітні він піднявся до 48,9 пункту з 48,1 пункту в березні. Значення індексу вище 50 пунктів вказує на зростання ділової активності, нижче - на спад.

Загальний обсяг виробництва зріс скромно у квітні, але нові замовлення продовжували падати. Зростання випуску стало можливим за рахунок імпортозаміщення, яким почали користуватися деякі клієнти російських виробників, через вищі ціни на імпорт.

Компанії вирішили загострити свою увагу на раціоналізації шляхом скорочення запасів, щоб підтримати грошовий потік і поповнити оборотний капітал, якого, в деяких випадках, згідно з опитуванням, продовжує не вистачати.

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За неофіційними даними з доповідей, економічне середовище залишається жорстким, як на внутрішньому ринку, так і за кордоном. Нові експортні замовлення продовжили у квітні помітно падати, збільшивши тривалість періоду скорочення до двадцяти місяців.

Чисельність персоналу в російській обробній галузі скоротилася скромно у квітні. Зниження навантаження було основним чинником, що призводить до падіння зайнятості.

Інфляція цін виробників продовжила різко сповільнюватися протягом квітня.