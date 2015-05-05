Україна скоротила виробництво сталі на 30%

В Україні у січні-квітні, за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося порівняно з січнем-квітнем 2014 року на 30% - до 7,08 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період скоротилося на 31% - до 6,18 млн тонн, виплавка чавуну зменшилася на 32% – до 6,43 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу за 4 місяці цього року зменшився на 42% - до 3,29 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2014 році виробництво сталі скоротилося порівняно з 2013 року на 17% - до 27,161 млн тонн, виробництво металопрокату - на 18% - до 23,793 млн тонн, виплавка чавуну зменшилася на 15% – до 24,81 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу у 2014 році скоротився на 21% - до 13,824 млн тонн.