Українські металурги через війну продовжують втрачати гроші

Українські металургійні комбінати у січні-квітні поточного року скоротили виручку від експорту чорних металів на 37% порівняно з січнем-квітнем 2014 року - до 2,914 млрд дол., при цьому їх частка в експорті країни становить 23,2%, повідомляє Державна фіскальна служба .

Згідно з повідомленням, експорт металовиробів скоротився на 41,2% - до 341,8 млн дол. і становить 2,7% у загальному експорті країни.

При цьому імпорт чорних металів у грошовому виразі скоротився порівняно з січнем-квітнем 2014 року у 2,2 разу - до 192,7 млн дол., металовиробів - майже у 2 рази, до 151,8 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні у січні-квітні виробництво металопрокату скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 31%, до 6,2 млн тонн, сталі - на 30% - до 7,1 млн тонн, чавуну - на 32%, до 6,4 млн тонн.

Значне скорочення почалося з серпня 2014 року, коли на сході України посилилися бойові дії, а в зоні АТО та поблизу неї опинилося багато металургійних підприємств. Частина з них зупинена, а деякі не можуть вийти на необхідний рівень завантаження через проблеми з поставками сировини і відвантаженням готової продукції.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, обіймає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки.

Українські металургійні комбінати у 2014 році скоротили виручку від експорту чорних металів на 9,7% - до 12,929 млрд дол., металовиробів - 34,1% - до 1,707 млрд дол.

За результатами 2014 року в Україні виробництво металопрокату скоротилося на 18% порівняно з 2013 роком - до 23,8 млн тонн, сталі - на 17%, до 27,2 млн тонн, чавуну - на 15%, до 24,8 млн тонн.