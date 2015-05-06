Промпродукція в Україні за місяць подорожчала на 4%

20:21, 06 травня 2015
Промисловість
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Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Цены на промпродукцию растут / Фото УНИАН

Ціни виробників промислової продукції в Україні у квітні 2015 року порівняно з березнем 2015 року зросли на 4%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (до квітня 2014 року) ціни виробників промпродукції у квітні 2015 року зросли на 48,6%.

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Із початку року, в січні-квітні, ціни виробників зросли на 23,2%.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні у березні 2015 року порівняно з лютим 2015 року зросли на 10,5%.

У цілому за 2014 рік зафіксовано зростання цін виробників промпродукції на 31,8%.

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