Найбільший німецький автоконцерн відклав будівництво заводу в РФ

Як уточнив виконавчий директор концерну Норберт Райтхофер, перенесення ухвалення рішення пов'язане з економічною кризою в Росії, передає Бі-бі-сі.

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Продажі автомобілів у Росії в квітні впали майже на 50% порівняно з квітнем 2014 року. Минулого місяця в Росії було продано трохи більше 110,6 тис. нових автомобілів: це на 49% менше, ніж у квітні 2014 року.

Продажі автомобілів BMW в Росії в I кварталі впали на 14%.

Про те, що BMW думає про будівництво заводу в Калінінградській області, стало відомо навесні 2014 року. Планувалося, що завод запрацює вже в 2016 році.

У березні про рішення зупинити виробництво в Росії повідомила американська General Motors.