Україна за 4 місяці збільшила експорт металобрухту на 77%

Українські брухтозаготівельні підприємства в січні-квітні поточного року збільшили експорт металобрухту на 77% порівняно з аналогічним періодом 2014 року – до 407,5 тис. тонн.

Як повідомляється в митній статистиці Державної фіскальної служби, виручка країни від експорту металобрухту за 4 місяці зросла на 39% - до 101 млн дол., що становить 0,8% від усього українського експорту за зазначений період.

Левова частка експортних поставок припадає на Туреччину – понад 90,3% виручки, а також на Молдову – 8,9%.

Крім того, повідомляється, що імпорт брухту в Україну за 4 місяці скоротився до 22,7 разу – до 1,1 тис. тонн. У грошовому виразі імпорт скоротився у 7 разів – до 1,4 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим Мінекономрозвитку розрахунковим балансом збору та споживання брухту чорних металів на внутрішньому ринку на поточний рік, розрахункове зростання заготівлі металобрухту становитиме 10% – до 5,55 млн тонн, тоді як його експорт може зрости на 20% – до 1,25 млн тонн.

При цьому міністерство може скорегувати баланс за результатами роботи металургійних підприємств у першому півріччі 2015 року.