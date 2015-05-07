«Антонов» обкатує новий Ан-178 – готовий продати дюжину Азербайджану та Китаю

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, перший політ тривав протягом години і пройшов без зауважень. «Програма льотних випробувань тільки почалася, літак здійснить кілька польотів, і потім буде вироблений графік випробувань», - зазначили в прес-службі.

Як зазначили на підприємстві, Ан-178 був розроблений на базі пасажирського літака Ан-158. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для вантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, у тому числі великовантажні морські контейнери 1С. Літак призначений для заміни транспортного літака Ан-12.

За оцінками керівництва ДП "Антонов", потреба авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць.

«Антонов» планує поставити 12 літаків Ан-178 авіапідприємствам Китаю та Азербайджану.

«Підписано угоду на поставку 10 літаків для азербайджанської компанії Silkway airlines, і ця компанія стала першим замовником Ан-178, а також протокол про наміри з китайською компанією Beijing A-Star airspace and technology Co. Китайські партнери висловили намір придбати два літаки Ан-178, а також розглянути перспективу будівництва українського «транспортника» в Китаї», - відзначили в прес-службі.

При цьому на підприємстві не уточнили обсяги фінансування робіт і терміни поставок літаків, пославшись на відповідні вимоги замовників.

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Довідка УНІАН. ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.