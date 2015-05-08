Росія подала позови до СОТ проти України та ЄС

Росія подала позов у Світову торговельну організацію (СОТ) до України щодо її мит на нітрат амонію, повідомив РІА Новини директор департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку РФ Максим Медведков.

Україна в липні 2014 року втричі підвищила мита на ввезення нітрату амонію з Росії (з 11,91% до 36,03%) та продовжила строк дії ще на п'ять років.

Дане рішення було прийнято на підставі заяви підприємств Ostchem, що входять до складу фінансово-промислової Group DF Дмитра Фірташа.

Вони апелювали до того, що ціна на газ для українських заводів азотної хімії та російських виробників істотно відрізняється.

Росія збиралася до кінця 2014 року подати позов у СОТ з цього питання. Нітрат амонію (аміачна селітра) використовується в якості компонента вибухових речовин і як азотне добриво.

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Також Медведков додав, що Росія подала ще один позов у СОТ — до Євросоюзу — у зв'язку з антидемпінговими заходами щодо російських зварних труб і також нітрату амонію.

На початку січня Єврокомісія скасувала мита на імпорт українських зварних труб, при цьому були введені мита для виробників з Росії, Китаю та Білорусі.