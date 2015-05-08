ЗАЗ повністю відновив виробництво й за два місяці випустить 1300 автомобілів

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) повністю відновив випуск автомобілів після зупинки виробництва наприкінці 2014 року й за найближчі два місяці має намір випустити близько 1,3 тис. авто.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації "УкрАВТО", що володіє контрольним пакетом акцій заводу, з посиланням на керівництво корпорації.

"У зв'язку з різким падінням ринку завод змушений був знизити темп виробництва до 6-7 автомобілів на годину, тому місячна програма становить близько 650 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

При цьому результати квітня в корпорації не озвучили, зазначивши, що поставлену програму завод виконав повністю.

Читайте такожПродажі легкових автомобілів в Україні у квітні знизилися на 61%Давати прогноз виробництва на весь поточний рік у корпорації відмовилися, аргументувавши це неможливістю спрогнозувати стан авторинку в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні.

"Що ж стосується прогнозів виробництва на поточний рік, то нестабільна економічна і політична ситуація в Україні не дає можливості їх робити з достатньою точністю. Прогноз виробництва на поточний рік можна буде формувати після закінчення першого півріччя", - відзначили в "УкрАВТО".

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку загальним падінням економіки України та скороченням продажів автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод у грудні 2014 року повністю зупинив виробництво.

Згідно з даними асоціації "Укравтопром", продажі ЗАЗ за підсумками 2014 року скоротилися на 55% - до 7,908 тис. із 17,709 тис. авто роком раніше, а загальний обсяг автовиробництва в Україні у 2014 році скоротився на 43% - до 28,751 тис. авто.

ЗАЗ у 2014 році отримав майже 3 млрд грн збитку проти чистого прибутку в 2,61 млн грн попереднього року.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації "УкрАВТО".

Корпорація УкрАВТО є генеральним імпортером та офіційним дилером понад 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ "ЗАЗ" і польського автозаводу FSO. До структури корпорації входять понад 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.