Промвиробництво в Луганській області скоротилося на 31%, у Донецькій – на 42% - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час урочистого засідання Верховної Ради.

«Ми в рази збільшили витрати на оборону і безпеку – до 90 мільярдів. А от доходи впали, бо частина економіки знищена фізично. Десятки великих заводів не працюють... Тому за минулий рік промисловість в Луганській області скоротилася на 31%, а в Донецькій області – на 42%. Інша промисловість пішла вниз по технологічних ланцюжках. І ці ланцюжки охоплюють вже не тільки Донбас, а й сусідні регіони. Це – ефект доміно», - зазначив він.

Читайте такожПромова Президента у парламенті з нагоди 70-річчя Перемоги. Повний текст і відео

Порошенко підкреслив, що «у світовій історії немає такого прецеденту, коли б у країні, проти якої розв'язана агресія, і на території якої йде війна, відбувався економічний бум, текли молочні ріки з медовими берегами».

«І ми, на жаль, не стали винятком. Але мій оптимістичний прогноз полягає в наступному, що, коли ми встановимо мир, вже в наступному році перші результати реформ проявляться у відновленні економічного зростання», - упевнений глава держави.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

На сході України з середини квітня минулого року триває антитерористична операція.