"Укроборонпром" покаже зразки найсучаснішого озброєння та військової техніки

Верховного головнокомандувача ознайомлять із потужними протитанковими ракетними комплексами, керованими ракетами, гранатометами, броньованою військовою технікою та новітнім комплексом розвідки.

"Укроборонпром" продемонструє президенту України Петру Порошенку та вищому керівництву держави найсучасніші зразки озброєння та військової техніки. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДП "Укроборонпром". "11 травня ДК продемонструє вищому керівництву держави, зокрема президенту України найсучасніші зразки озброєння та військової техніки. Верховного головнокомандувача ознайомлять із потужними протитанковими ракетними комплексами, керованими ракетами, гранатометами, броньованою військовою технікою та новітнім комплексом розвідки", - зазначили в "Укроборонпромі". Читайте також"Укроборонпром" оснастить бронеавтомобілі "Саксон" та "Хаммер" спеціальними бойовими модулямиЗахід відбудеться на базі полігону 169 навчального центру "Десна" Сухопутних військ ЗСУ (Чернігівська обл.).

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