«Інтерпайп Сталь» у січні-квітні скоротив виробництво сталі майже на 40%

Про це УНІАН повідомили на підприємстві.

У квітні завод виплавив 0,045 млн тонн сталі.

Як повідомляв УНІАН, завод «Інтерпайп Сталь» у 2014 році скоротив виробництво сталі на 13,1% порівняно із 2013 роком – до 0,89 млн тонн.

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Довідка УНІАН. «Інтерпайп Сталь» – металургійний завод, побудований у 2012 році, входить до складу трубно-колісної компанії «Інтерпайп». Загальний обсяг інвестицій у будівництво заводу склав 700 млн дол. «Інтерпайп Сталь» виробляє круглу заготовку трубних і колісних марок сталі для власного споживання заводів компанії.

Раніше УНІАН повідомляв, що збитки українських металургів за 9 місяців перевищили 14 млрд гривень.