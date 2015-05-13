Україна практично зупинила виробництво легкових автомобілів

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні-квітні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротилося на 93,7% - до 1,485 тис. одиниць, ідеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з попередніми даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за звітний період скоротилося на 95,7% - до 971 шт. Випуск комерційних автомобілів скоротився на 41,3% - до 400 одиниць, автобусів - на 72,2%, до 114 шт.

У квітні поточного року виробництво автотранспорту на українських заводах скоротилося на 88% - до 563 шт. При цьому в асоціації зазначили, що відносно березня 2015 року, кількість випущених авто зросла на 30,9%.

Виробництво легкових автомобілів у квітні порівняно з квітнем минулого року зменшилося на 90,1% - до 463 шт. При цьому відносно березня виробництво зросло на 43,9%.

Квітневий обсяг виробництва комерційних автомобілів скоротився на 35% - 91 шт. При цьому 100% із загальної кількості комерційних авто випустив «АвтоКрАЗ».

Виробництво автобусів у квітні відносно квітня минулого року скоротилося на 73,7% – до 36 шт., що на 63,6% більше за березневий результат.

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Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні у I кварталі 2015 року скоротилося на 93,5% - до 922 одиниць, а за підсумками 2014 року - на 43%, до 28,751 тис. авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).