Китайська економіка у квітні не виправдала сподівань

Слабкі результати стали очікуваними після того, як Центробанк скоротив у неділю процентні ставки утретє за півроку, щоб знизити вартість позикових коштів для компаній і пожвавити економічну активність, пише Рейтер.

Аналітики, опитані агентством, очікували зростання промвиробництва на 6,0 відсотка після підвищення на 5,6 відсотка в березні, яке було найслабшим із часів світової фінансової кризи.

Інвестиції в основні засоби збільшилися на 12 відсотків у січні-квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомило Національне бюро статистики в середу. Це найслабший показник із грудня 2000 року. Економісти очікували зростання на 13,5 відсотка.

Роздрібні продажі зросли минулого місяця на 10 відсотків при прогнозі зростання на 10,5 відсотка.

Читайте такожУкраїна і Китай можуть підписати договір про «відкрите небо»

Економіка Китаю зросла на 7 відсотків у першому кварталі 2015 року, і квітневі дані підтверджують, що друга світова економіка продовжує втрачати темпи у другому кварталі.

Аналітики очікують, що регулятори знову скоротять процентні ставки і вимоги до банківських резервів найближчими місяцями. Джерела також говорили Рейтер раніше у травні, що уряд може збільшити державні витрати, щоб підтримати зростання.