Великий виробник ліків «Біофарма» призупиняє виробництво

Компанія з іноземними інвестиціями ПрАТ «Біофарма» призупиняє виробництво ліків через неможливість отримати нову ліцензію на експорт своєї продукції.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

Згідно з отриманою інформацією, виробник фармпрепаратів уже понад 9 місяців не може отримати нову ліцензію на постачання своєї продукції за кордон. "Термін попередньої експортної ліцензії закінчився 31 грудня 2014 року. Компанія «Біофарма» звернулася до Міністерства охорони здоров'я України завчасно з проханням про видачу нової ліцензії. Неможливість експортувати з 1 січня 2015 року ставить під загрозу робочі місця 500 працівників підприємства", - заявляє "Біофарма".

У прес-релізі наголошується, що сьогодні українські компанії шукають нові ринки збуту для забезпечення своєї життєздатності та стабільних відрахувань до держбюджету. «Ми уклали угоди з партнерами у Грузії, Монголії, В'єтнамі, Азербайджані, Казахстані тощо на суму 7,5 мільйона доларів США, але нам вже дев'ятий місяць не дають дозвіл на експорт. Ми розвивали ці експортні ринки останні три роки, і якщо препарати не будуть відвантажені у травні, ми втратимо ці ринки назавжди», - заявив голова правління компанії «Біофарма» Олександр Маковський.

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За його словами, зараз на складах підприємства накопичилися значні залишки препаратів із плазми крові, вартість яких становить 4 мільйони доларів США. "Протягом наступних 7 днів ми будемо змушені зупинити виробництво й утилізувати цю продукцію, оскільки її неможливо буде продати або переробити для іншого ринку збуту до закінчення терміну придатності", - пояснив Маковський.

За його прогнозами, протягом 2015 року «Біофарма» втратить близько 10 мільйонів доларів США. Іноземні ж партнери загрожують компанії штрафними санкціями, зазначив Маковський.

Довідка УНІАН. «Біофарма» - одне з найбільших фармацевтичних підприємств України, яке спеціалізується, зокрема, на переробки донорської крові та виробництві препаратів з її компонентів. Іноземними акціонерами компанії є американська компанія Horizon Capital, співзасновником якої є міністр фінансів Наталія Яресько, і голландський інвестиційний банк FMO.