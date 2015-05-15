ЗМІ: Франція пропонує €785 мільйонів за розрив контракту на Mistral, РФ хоче більше
Франція передала російській стороні свої пропозиції щодо розірвання контракту на поставку ВМФ РФ двох вертольотоносців типу Mistral.
Про це пише газета "Комерсант" з посиланням на джерела в сфері військово-технічного співробітництва.
Ініціатива французької сторони, за інформацією видання, передбачає повернення Росії 785 мільйонів євро за умови, що Москва дозволить продаж кораблів будь-якій третій стороні без всяких застережень. Крім того, французи запропонували розділити ризики і витрати, пов'язані з демонтажем з кораблів російського обладнання, поставленого на них під час будівництва.
У даний час ці пропозиції розглядаються в Білому домі, Міноборони та інших відомств, причетних до контракту, розповіли джерела.
Водночас, джерела стверджують, що Міноборони РФ не влаштовує сума запропонованих до повернення коштів. У військовому відомстві оцінюють «збитки і витрати» у зв'язку з будівництвом і утриманням «Містралів», в 1,163 мільярда євро.
Зокрема, Росія має намір отримати крім сплаченого авансу в розмірі 892,2 мільйона євро кошти, витрачені на навчання екіпажів вертольотоносців, будівництво інфраструктури для їх базування у Владивостоці і роботи зі створення палубних вертольотів Ка-52К. Крім того, Москва вважає, що демонтаж устаткування повинен проводитися за рахунок французької сторони.
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Суднобудівна компанія DCNS, яка займалася будівництвом «Містралів», також наполягає на тому, що контракт став недійсним у зв'язку з форс-мажором. Російська ж сторона має намір скористатися, за французьким законодавством, правом зворотної купівлі, за якої Париж зобов'язаний викупити кораблі. При цьому Росія має право виставити будь-яку фінальну ціну без будь-яких обґрунтувань її структури.
Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, за відомостями видання, вже повідомив генеральному секретарю з оборони і національної безпеки Франції Луї Готьє, уповноваженому вести переговори, про те, що Москва незадоволена пропозицією Парижа. В даний час російська сторона розробляє пропозиції у відповідь.