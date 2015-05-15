ЗМІ: Франція пропонує €785 мільйонів за розрив контракту на Mistral, РФ хоче більше

Про це пише газета "Комерсант" з посиланням на джерела в сфері військово-технічного співробітництва.

Ініціатива французької сторони, за інформацією видання, передбачає повернення Росії 785 мільйонів євро за умови, що Москва дозволить продаж кораблів будь-якій третій стороні без всяких застережень. Крім того, французи запропонували розділити ризики і витрати, пов'язані з демонтажем з кораблів російського обладнання, поставленого на них під час будівництва.

У даний час ці пропозиції розглядаються в Білому домі, Міноборони та інших відомств, причетних до контракту, розповіли джерела.

Водночас, джерела стверджують, що Міноборони РФ не влаштовує сума запропонованих до повернення коштів. У військовому відомстві оцінюють «збитки і витрати» у зв'язку з будівництвом і утриманням «Містралів», в 1,163 мільярда євро.

Зокрема, Росія має намір отримати крім сплаченого авансу в розмірі 892,2 мільйона євро кошти, витрачені на навчання екіпажів вертольотоносців, будівництво інфраструктури для їх базування у Владивостоці і роботи зі створення палубних вертольотів Ка-52К. Крім того, Москва вважає, що демонтаж устаткування повинен проводитися за рахунок французької сторони.

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Суднобудівна компанія DCNS, яка займалася будівництвом «Містралів», також наполягає на тому, що контракт став недійсним у зв'язку з форс-мажором. Російська ж сторона має намір скористатися, за французьким законодавством, правом зворотної купівлі, за якої Париж зобов'язаний викупити кораблі. При цьому Росія має право виставити будь-яку фінальну ціну без будь-яких обґрунтувань її структури.

Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, за відомостями видання, вже повідомив генеральному секретарю з оборони і національної безпеки Франції Луї Готьє, уповноваженому вести переговори, про те, що Москва незадоволена пропозицією Парижа. В даний час російська сторона розробляє пропозиції у відповідь.