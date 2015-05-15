«Антонов» продав Саудівській Аравії право на виробництво свого літака

Саудівська компанія «Taqnia Aeronautics» підписала Угоду з ДП «Антонов» про розробку і виробництво легкого транспортного літака (Ан−132) в Саудівській Аравії. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Зазначається, що відповідно до цієї Угоди, науково−технологічний центр імені короля Абдулазиза (KACST), компанія «Taqnia Aeronautics» та ДП «АНТОНОВ виконають доробку існуючої моделі літака (Ан−32) з метою забезпечення приросту характеристик літака стосовно корисного навантаження, дальності польоту і злітних параметрів.

Читайте також «Антонов» обкатує новий Ан-178 – готовий продати дюжину Азербайджану та Китаю

"Заходи з доробки також включатимуть доробку кабіни екіпажу з використанням комплексних сучасних навігаційних приладів американського виробництва, що дозволить екіпажу виконувати складніші завдання, а також доробку багатьох інших елементів, які значно поліпшать можливості літака порівняно з його старою версією. Нова модель літака носитиме назву Ан−132 і Саудівська Аравія також матиме право інтелектуальної власності і володітиме конструкторськими кресленнями на літак", - зазначається у повідомленні.

Довідка: «Taqnia Aeronautics» − це дочірня організація саудівської компанії з питань розвитку та інвестицій (KACST), яка повністю належить державному інвестиційному фонду та фінансується Радою з питань економічних відносин і розвитку, який очолює Його Королівська Високість Принц Мохаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, (другий) Наслідний Принц, Міністр оборони і Спеціальний Радник хранителя Двох Святинь. Компанія «Taqnia Aeronautics» опікується питаннями передачі і розвитку технологій, а також питаннями інвестицій в різних сферах діяльності у Королівстві СА, завданням якої є підтримка і розвиток національної економіки