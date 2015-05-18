Влада Росії визнала системну кризу в космічній галузі

Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін, який курирує космічну галузь, прокоментував аварію ракети-носія «Протон-М» і пояснив це кризою в галузі

«Аварії — це наслідок системної кризи в галузі, з якої Роскосмос ще не вийшов», — написав він на своїй сторінці в TwitLonger і запевнив, що реформа буде проведена «твердо і послідовно», повідомляє РБК.

Віце-прем'єр нагадав, що подібні аварії вже траплялися. «Те, що сталося вчора з «Протоном», вже губило ці ж ракети в 1988 і 2014 році. Тоді працювали аварійні держкомісії, приймалися масштабні заходи, але... знову аварія», — написав він. За словами Рогозіна, більше у фахівців права на помилку немає, а «причину треба знайти і внести необхідні конструктивні зміни».

Громадянам він порадив «не гнобити спеців», а набратися терпіння. «Потрібно знайти і виправити помилку, а не кийком над головою конструктора розмахувати», — додав Рогозін.

За його словами, 19 травня в Держдумі відбудеться перше читання законопроекту про держкорпорації.

Чергова аварія «Протона» сталася 16 травня. Апарат повинен був вивести на орбіту мексиканський супутник MexSat-1, однак незадовго до відділення від ракети розгінного блоку сталася нештатна ситуація. Уламки ракети згоріли в атмосфері.

За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова стернових двигунів третього ступеня. З цієї ж причини влітку минулого року був втрачений під час запуску супутник «Експрес-АМ4Р».

Всього за період з 2010 по 2014 роки «Протони-М» зазнали кілька аварій, в результаті яких було втрачено шість російських супутників.