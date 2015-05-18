Українські металурги за квартал втратили 21 мільярд гривень

Металургійна галузь України, за попередніми даними, за підсумками січня-березня збільшила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) на 65,3%, або на 8,3 млрд грн в порівнянні з 1 кварталом 2014 року - до 21 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Фінансовий результат від операційної діяльності становив 6,5 млрд грн проти (-) 1,5 млрд грн у 1 кварталі 2014 року, але через втрати від курсової різниці (при переоцінці валютних позикових коштів та відсотків за ними) отримано від'ємний фінансовий результат до оподаткування», - йдеться в повідомленні «Металургпрому».

За даними об'єднання, чистий дохід (виручка) від реалізації металургійної продукції за вказаний період збільшився на 21%, або на 7,6 млрд грн і становив 43,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України, за підсумками 2014 року збільшила збитки (від'ємний фінансовий результат до оподаткування) порівняно з 2013 роком на 84,4%, або на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.