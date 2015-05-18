Спад промвиробництва в Україні прискорився до 21,7%

Спад промислового виробництва в Україні у квітні 2015 року порівняно з квітнем 2014 року прискорився до 21,7% із 21,1% місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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За інформацією Держстату, порівняно з березнем 2015 року промвиробництво в квітні скоротилося на 2%, у той час як місяцем раніше, у березні до лютого, - зросло на 9,6%.

Із початку року, в січні-квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 21,5%.

Зростання виробництва в квітні 2015 року в річному виразі, до квітня 2014 року, не зафіксовано в жодній з галузей промисловості.

Порівняно з попереднім місяцем, березнем, показники зросли у виробництві комп'ютерів і електроніки - на 39,6%, видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 10,9%, металургійному виробництві – на 5,3%, виробництві меблів, виробництві коксу – на 4,2%, машинобудуванні – на 2,6%, виробництві гумових виробів – на 1,4%.

Найбільше падіння в квітні 2015 до квітня 2014 року зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 56,1%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 43,6%, виробництві автотранспортних засобів – на 31,7%.

Порівняно з попереднім місяцем падіння в квітні зафіксовано в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 14,8%, у фармацевтиці - на 12,6%, виробництві хімічних речовин – на 12,1%.

Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні у березні 2015 року порівняно з березнем 2014 року уповільнився до 21,1%

Порівняно з лютим 2015 року промвиробництво в березні зросло на 9,6%, у той час як місяцем раніше, в лютому до січня, - впав на 1,6%. З початку року, в січні-березні, порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 21,4%.

У 2014 році порівняно з 2013 роком промвиробництво в Україні знизилося на 10,7%, у 2013 році - на 4,7%, у 2012 році – на 0,5%.