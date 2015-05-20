Росіянам загрожує дефіцит побутової хімії та косметики

У Росії 1 червня набувають чинності поправки до закону про держрегулювання виробництва та обігу алкоголю — вони знижують поріг вмісту спирту в продукції, для виробництва та продажу якої треба отримувати ліцензію. Зараз цей поріг — 1,5%, буде — 0,5%.

Для учасників ринку це означає, що вони повинні отримати ліцензію Росалкогольрегулювання на виробництво і продаж і встановити систему обліку (ЄДАІС).

Але головне, незрозуміло, що робити з уже виробленою продукцією з вмістом спирту 0,5–1,5% — можна її продавати чи не можна. Під дію закону можуть потрапити рідкі засоби для прання, кондиціонери для білизни, засоби для миття посуду, чистячі засоби, освіжувачі повітря усіх видів, клеї, вакса і крем для взуття, поліролі, репеленти і навіть вологі серветки. Більша частина — побутова хімія, але є, наприклад, і дезодоранти, які виробляють косметичні фірми, пише РБК.

Виробники звернулися до віце-прем'єра РФ Олександра Хлопоніна, який курує в уряді алкогольну галузь, з проханням відкласти набуття чинності поправок і дати офіційні роз'яснення щодо обігу продукції, виробленої або імпортованої до 1 червня 2015 року.

Через ЄДАІС і держрегулювання алкоголю виробники парфумерії та косметики вже мали проблеми. Вони стали побічними жертвами в 2006 році: майже чверть їх продукції була спиртсовмістимою. Парфюмерам довелося не тільки купувати апаратуру для ЄДАІС, але й отримувати окрему ліцензію на торгівлю цією продукцією. До жовтня, коли складські запаси парфумерів закінчилися, вимогам закону відповідало тільки 10% гуртовиків. Ринок встав, і державі в терміновому порядку довелося виводити їх з-під дії ЄДАІС.

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Якої частки продукції торкнуться зміни — зрозуміти складно, адже мова йде про дуже тонку грань 0,5 і 1,5% вмісту спирту, каже голова правління Російської парфюмерно-косметичної асоціації (РПКА) Тетяна Пучкова. На багатьох етикетках зараз вміст спирту зазначено як «не більше» або «до» 1%. Навіть у самих компаній не завжди є статистика, скільки продуктів містять спирт у частці 0,5–1,5%, говорить Пучкова.

Втрати галузі від поправок Пучкова оцінює в 2,5 млн руб. на одну компанію. «Це витрати тільки на покупку виробниками ліцензії за 800 тис. руб. і на установку ЄДАІС», — уточнює вона.

За оцінкою однієї з найбільших компаній-виробників побутової хімії та косметики, втрати тільки в одній товарній категорії - рідких засобів для прання - становитимуть понад 1,35 млрд руб.