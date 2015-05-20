У Фірташа остаточно забрали Іршанський ГЗК

Відповідну постанову суд прийняв 12 квітня 2015 року, пишуть «Наші гроші».

Суд встановив, що в вересні 2004 року ФДМУ уклав з ЗАТ «Кримський титан» договір оренди майна ГЗК на п’ять років без права викупу. В січні 2012 року сторони продовжили дію договору до вересня 2014 року, при цьому домовилися підписати його «заднім числом» – з вересня 2009 року.

За три місяці до закінчення терміну оренди ФДМУ попросило орендаря розпочати процес підготовки повернення майна. Але «Кримський титан» у відповідь заявив про бажання скористатися своїм першочерговим правом оренди, та Фонд йому відмовив.

Представник ФДМУ в суді повідомив, що на підставі доручення прем’єр-міністра Арсенія Яценюка було прийнято рішення, що після закінчення строку оренди майно комбінату буде використовуватися для власних потреб.

Тому сьогодні комбінат підпорядковується в своїй роботі Міністерству економічного розвитку та торгівлі, а право на його майно належить державному підприємству «Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

Розглянувши справу, Вищий господарський суд погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, що майновий комплекс «Іршанського державного ГЗК» в оренду сьогодні не переданий і залишається у державній власності. А тому постановив відхилити позов “Юкрейніан Кемікал Продактс” (так з березня 2015 року після зміни реєстрації називається «Кримський титан») про порушення його права на першочергову оренду комбінату.

Нагадаємо, “Юкрейніан Кемікал Продактс” входить до Group DF Дмитра Фірташа, під контролем якого до вересня 2014 року знаходилися два найбільших в країні виробника ільменітової руди – Іршанський гірничо-збагачувальнйи комбінат та Вільногірський гірничо-металургійний комбінат.

Саме їх продукція була основою для виробництва як «Кримського титану», виробничі потужності якого залишилися в анексованому Криму, так і для іншого підприємства – Запорізького титано-магнієвого комбінату. В ньому 49% акцій теж належить компанії Дмитра Фірташа «Толексіс Трейдінг Лімітед».