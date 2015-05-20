Промисловість Росії прискорила спад до 4,5%

Спад промислового виробництва в РФ в річному вираженні в квітні прискорився до 4,5% з березневих 0,6% в місячному вираженні з виключенням сезонності, показник впав на 1,6% проти зростання на 0,4% місяцем раніше, повідомив у середу Росстат, передає Прайм.

За перші чотири місяці поточного року індустрія також продемонструвала зниження на 1,5%.

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У березні промвиробництво в РФ в річному вираженні уповільнювало спад до 0,6% з 1,6% в лютому після зростання на 0,9% в січні. За підсумками першого кварталу індустрія показала негативну динаміку - мінус 0,4%.