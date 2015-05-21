«Луганськтепловоз», підконтрольний росіянам, змінить прописку з «ЛНР» на Україну

Відповідне питання внесене до порядку денного позачергових зборів акціонерів ПАТ, запланованих на 15 червня поточного року.

Російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на джерело, близьке до "Луганськтепловозу" пише, що основна причина зміни прописки — труднощі з веденням господарської діяльності на території невизнаної ЛНР. "Зараз ПАТ фактично позбавлене можливості здійснювати будь-які фінансові операції: неможливо розраховуватися з постачальниками, 80% з яких — українські",— зазначив він.

Крім того, додав співрозмовник, є проблеми з відвантаженням готової продукції, перебої з постачанням комплектуючих і складності з поверненням експортного ПДВ.

Для "Луганськтепловозу" утруднений і експорт локомотивів в Росію. Через підконтрольнй "ДНР" і "ЛНР" кордон легально вивезти товари неможливо: українських митників там немає, а для вивезення через інші пункти пропуску необхідно провезти локомотиви через лінію розмежування сторін. За даними ФМС РФ, останні поставки в Росію "Луганськтепловоз" здійснював у січні.

Приклад "Луганськтепловозу" можуть наслідувати й інші зареєстровані на території «ЛНР» і «ДНР» підприємства. У Group DF Дмитра Фірташа не стали коментувати ситуацію з реєстрацією хімічних заводів "Стирол" (Горлівка) і сєверодонецького "Азоту", що знаходяться в цій зоні. Але обидва підприємства, на відміну від "Луганськтепловозу", вже давно майже не функціонують. У "Мечелі" (володіє Донецьким електрометалургійним заводом) ситуацію також не коментують.