General Motors перенесе збірку Opel з Росії до Білорусі

10:52, 21 травня 2015
Промисловість
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GM, яка до кінця року покине російський ринок, може перенести збірку моделей до Білорусі

REUTERS

General Motors запустила виробництво моделі Opel Mokka на потужностях білоруського ЗАТ «Юнісон». Вчора в Мінську відбулася презентація конвеєрної збірки автомобіля. Обсяг випуску сторони не розкривають, але відомо, що машину будуть продавати в тому числі й на російському ринку.

Мова йде про обмежену серію, білоруську збірку Mokka будуть продавати в Росії до кінця 2015 року, заявив РБК представник російського офісу GM.

GM, яка нещодавно оголосила про припинення продажів в Росії автомобілів Opel та масових моделей Chevrolet в кінці 2015 року, зараз розпродає залишки складу і поступово заморожує виробничі потужності. У лютому було зупинене складання на потужностях калінінградського «Автотору», до кінця червня компанія законсервує завод в Санкт-Петербурзі. Mokka — найпопулярніша модель Opel, минулого року на неї припало близько третини продажів марки в Росії — 22,8 тис. штук. Білоруський аналог потрібен для підтримки продажів автовиробника в Росії після консервації місцевих потужностей.

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Зараз на «Юнісоні» збирають невеликі партії французьких Peugeot і Citroen, а також китайські седани Zotye Z300. Про спільну роботу з GM білоруська компанія домовилася два роки тому. У вересні 2014 року влада Білорусі та американський автоконцерн погодили графік локалізації: до 1 січня 2017 року — не нижче 30%, до 1 липня 2018 року — 50% і більше. Зібрані на території Білорусі автомобілі можуть ввозитися в Росію без сплати мита в рамках Митного союзу.

За словами джерел серед російських автовиробників, на Митний союз поширюються і умови угоди GM про промзбірку, яку нині призупинено, але не розірвано. Тобто, пояснюють співрозмовники, американці зможуть користуватися пільговим митним режимом при ввезенні на територію Білорусі машино-комплектів. Аналогічні пільги компанія може отримати і окремо за угодою з Білоруссю. Собівартість виробництва там може бути нижче, ніж в Росії, через дешевшу робочу силу та спеціальні податкові преференції для іноземних компаній.

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Але на Mokka плани GM щодо розгортання виробництва в Білорусі не обмежуються. До вересня автоконцерн може налагодити там складання автомобілів преміум-класу, в тому числі Cadillac (зараз збираються в Пітері), продажі яких в Росії продовжаться після відходу Opel і Chevrolet і консервації російських потужностей.

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