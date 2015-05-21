Під Києвом побудують сміттєпереробний завод за €40 мільйонів

У Білоцерківському районі побудують сміттєпереробний завод вартістю 40 млн євро, який передбачає переробку твердих побутових і промислових відходів у біопаливо.

Як повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації, у Білоцерківській РДА був підписаний меморандум про співпрацю щодо будівництва заводу з компанією Emic-Steam.

«Підписання документа стало першим кроком у реалізації проекту з будівництва сміттєпереробного заводу. А це питання є одним із найбільш актуальних для району, оскільки міське звалище розраховане лише до 2019-2020 років», – йдеться в повідомленні.

Сміттєпереробний завод буде повністю оснащений німецьким автоматизованим обладнанням і дозволить створити 25-30 робочих місць, при цьому, згідно з повідомленням, будівництво та оснащення обладнанням обійдеться в 40 млн євро.

Як зазначив генеральний директор компанії Emic-Steam Олександр Коржов, цей завод стане першим проектом в Україні та на теренах СНД, а всього в світі таких підприємств налічується трохи більше 30.

«Підприємство передбачає повну утилізацію відходів, а його кінцевим продуктом буде альтернативне паливо», - цитує Коржова прес-служба.

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Довідка УНІАН. Emic-Steam – компанія, що спеціалізується на розробці, впровадженні та популяризації інноваційних енергозберігаючих технологій. Основною діяльністю є реалізація великих проектів в галузі енергоефективності та екологічної безпеки.