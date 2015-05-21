Китай хоче встановлювати двигуни «Мотор Січ» на вертоліт, який виготовляє спільно з РФ

Китай хоче встановлювати двигуни Д-136 української компанії «Мотор Січ» на новий важкий вертоліт, який створює спільно з РФ.

Про це повідомив голова холдингу «Вертольоти Росії» Олександр Міхєєв, передає РИА Новости.

За його словами, співробітництво з Україною за вказаним проектом безпосередньо обговорює Китай, а не Росія. В даному проекті Китай - головна сторона з проектування та створення вертольота, пояснив керівник «Вертольотів Росії».

«Наприкінці року повинні підписати контракт. Ринок оцінюється не менш ніж в 200 вертольотів», - сказав Міхєєв.

За його словами, мова йде про тристороннє партнерство - РФ, Китаю та України.

«Ми будемо рівноправними партнерами у тристоронньому партнерстві - беруть участь китайські компанії, українська компанія «Мотор Січ» з двигуном Д-136 і «Вертольоти Росії» з КБ Міля», - сказав голова холдингу.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Січ» (Запоріжжя) – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання. Підприємство виробляє деталі для 95% авіаційних двигунів, які експлуатують у Росії.