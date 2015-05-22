Україна піднялася в рейтингу виробників сталі

Про це повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками 4 місяців поточного року Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 29,8%, - до 7,081 млн тонн, посівши у світовому рейтингу виробників сталі 12-ту позицію.

Також повідомляється, що за підсумками квітня лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 68,9 млн тонн (падіння на 0,7% до квітня 2014 року).

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Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,4 млн тонн, -6,1%), Індія (7,4 млн тонн, +2,1%), США (6,5 млн тонн, -9,8%), Росія (6,1 млн тонн, +3,2%), Південна Корея (5,8 млн тонн, -6,6%), Німеччина (3,6 млн тонн, -1,9%), Бразилія (2,9 млн тонн, +4,4%), Туреччина (2,758 млн тонн, +3,9%) і Тайвань (2,015 млн тонн, +9,2%).

Загалом у квітні 2015 року порівняно з квітнем минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, скоротили виробництво сталі на 1,7% - до 135,4 млн тонн.

У звіті асоціації за січень-квітень позиції лідера також продовжує утримувати Китай – 270,1 млн тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 1,3%). Далі йдуть: Японія (35,1 млн тонн, -3,7%), Індія (30 млн тонн, +6,7%), США (26,3 млн тонн, -8,5%), Росія (24,3 млн тонн, +5,2%), Південна Корея (22,7 млн тонн, -5,5%), Німеччина (14,7 млн тонн, -2%), Бразилія (11,3 млн тонн, +1,6%), Туреччина (10,4 млн тонн, -6,5%), Тайвань (7,86 млн тонн, +7,9%), а Італія посіла 11 сходинку (7,8 млн тонн, -9,6%).

У січні-квітні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі в цілому на 1,7% - до 536,5 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, скорочення виробництва сталі в Україні спостерігається через зупинку ряду металургійних підприємств на Донбасі в результаті військових дій, спровокованих Росією.

За підсумками 2014 року Україна зайняла 10-те місце в списку найбільших виробників сталі, проте скоротила її виплавку на 17,1% порівняно з 2013 роком - до 27,170 млн тонн.