General Motors загрожує штраф понад $1,2 мільярда за приховування даних про небезпечні дефекти авто – NYT

Міністерство юстиції США звинувачує автомобільний концерн General Motors у навмисному приховуванні дефектів у системі запалювання, що послужило причиною смерті 104 осіб.

За дані дії компанію General Motors можуть зобов'язати до виплати штрафу на суму понад 1,2 млрд дол, повідомляє з посиланням на свої джерела The New York Times, передає DT.ua.

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Проблема в системі запалювання приводила до безпідставного відключення двигуна під час руху, що викликало збій у гальмівній системі і відключення пристроїв безпеки.

Перші ДТП зі смертельними наслідками, які могли статися через дані приховані з боку General Motors дефекти, відбулися ще в 1990-ті роки. Однак масштабні відкликання автомобілів із несправною системою запалювання компанія почала тільки в лютому 2014 року.