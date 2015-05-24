Авдіївський коксохім знову припинив роботу

Про це повідомляє сайт підприємства.

Це вже другий масований обстріл заводу за останні кілька днів - на території заводу розірвалося більше 40 снарядів. Жертв і постраждалих серед співробітників немає.

Підприємство має серйозні руйнування в коксовому і вуглепідготовчому цехах. Снарядами перебиті всі чотири високовольтних вводи, що живлять Авдіївський коксохім.

Читайте такожВ Авдіївці внаслідок обстрілу коксохімічного заводу загинув робітникВ терміновому порядку підприємство було зупинено, видача коксу припинена. Роботи з відновлення енергопостачання заводу почнуться після стабілізації ситуації.

За даними голови Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Олександра Кіхтенка, обстріл заводу вівся з реактивної артилерії - систем "Град" або "Смерч".