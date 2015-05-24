Авдіївський коксохім знову припинив роботу
Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) зупинений після масованого артилерійського обстрілу зі сторони бойовиків.
Про це повідомляє сайт підприємства.
Це вже другий масований обстріл заводу за останні кілька днів - на території заводу розірвалося більше 40 снарядів. Жертв і постраждалих серед співробітників немає.
Підприємство має серйозні руйнування в коксовому і вуглепідготовчому цехах. Снарядами перебиті всі чотири високовольтних вводи, що живлять Авдіївський коксохім.
Читайте такожВ Авдіївці внаслідок обстрілу коксохімічного заводу загинув робітникВ терміновому порядку підприємство було зупинено, видача коксу припинена. Роботи з відновлення енергопостачання заводу почнуться після стабілізації ситуації.
За даними голови Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Олександра Кіхтенка, обстріл заводу вівся з реактивної артилерії - систем "Град" або "Смерч".