Авдіївський коксохім відновив роботу – прес-центр АТО

Про це розповів речник прес-центру АТО Леонід Матюхін, повідомляє 112.ua.

"Після важких обстрілів, які були раніше, Авдіївський коксохімічний завод відновив свою роботу. Це дуже важливо, там людям потрібна робота", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) був зупинений після масованого артилерійського обстрілу з боку бойовиків. Підприємство має серйозні руйнування в коксовому і вуглепідготовчому цехах. Снарядами були перебиті всі чотири високовольтних введення, що живлять Авдіївський коксохім.