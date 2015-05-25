Авдіївський коксохім відновив роботу – прес-центр АТО
09:04, 25 травня 2015Промисловість
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Авдіївський коксохімічний завод відновив роботу після інтенсивних обстрілів.
Авдіївський коксохімічний завод / hromadske.tv
Про це розповів речник прес-центру АТО Леонід Матюхін, повідомляє 112.ua.
"Після важких обстрілів, які були раніше, Авдіївський коксохімічний завод відновив свою роботу. Це дуже важливо, там людям потрібна робота", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) був зупинений після масованого артилерійського обстрілу з боку бойовиків. Підприємство має серйозні руйнування в коксовому і вуглепідготовчому цехах. Снарядами були перебиті всі чотири високовольтних введення, що живлять Авдіївський коксохім.
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