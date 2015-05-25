Американська компанія в обхід санкцій вирішила збирати вертольоти в Росії

"Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) робить чергову спробу налагодити у РФ випуск легких вертольотів, традиційно відсутніх у лінійці російського авіапрому. УЗГА, 48,6% акцій якого належить "Объединенной двигателестроительной корпорации" з "Ростеха", який перебуває під санкціями, підписав угоду з американською Bell Helicopter про збірку в Росії. Досі усі подібні проекти закінчувалися на етапі обговорень, пише "Коммерсант".

Американська Bell Helicopter підписала з УЗГА угоду про ліцензійну збірку новітньої модифікації легкого однодвигунового вертольоту Bell 407GXP. Bell уперше передає збірку свого вертольота за кордон. Як розповів "Ъ" гендиректор УЗГА Вадим Бадеха, перші три вертольоти планується зібрати в Єкатеринбурзі уже цього року, їх використовують для сертифікації виробництва, а потім може купити Росавіація для одного з льотних училищ.

При повній локалізації, уточнив топ-менеджер, у виробництво може бути вкладено 500-600 млн руб., в угоді немає обмежень за обсягами випуску. Додаткова сертифікація цього типу вертольота не потрібна: його американська версія вже експлуатується в РФ. Зараз вертоліт оцінюється в суму від $5 млн.

УЗГА на своєму сайті заявляє, що входить до "Оборонпрому" — холдинг "Ростеха", що перебуває під санкціями США. Але в іншій структурі останнього, "Объединенной двигательной корпорации", уточнили, що володіють лише 48,6% акцій УЗГА, решта — у приватних інвесторів (переважно, за даними бази СПАРК, у НК-банку). Вадим Бадеха запевняє, що ризик застосування санкцій до проекту відсутній, оскільки "попередні узгодження з американської сторони" отримані.

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Це не перший проект локалізації виробництва авіатехніки на УЗГА: у 2013 році почалася збірка навчально-тренувальних однодвигунних чотиримісних літаків DA40 NG із комплектів австрійської Diamond Aircraft.

У РФ виробництво вертольотів сконцентроване в холдингу "Вертольоти Росії" "Ростеха", але це важчі моделі, переважно військові. За даними Мінпромторгу, в 2014 році було поставлено 257 військових і лише 14 цивільних вертольотів. Експерт порталу Aviation Explorer Володимир Карнозов зазначає, що в Росії вже було кілька спроб створити легкий вертоліт.