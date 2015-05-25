Авдіївський коксохімічний завод призупиняє роботу на 10 днів – депутат

Авдіївський коксохімічний завод тимчасово припиняє роботу щонайменше на 10 днів, і подальша робота заводу залежить від ремонту ліній світла і води.

Про це повідомляє народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Єгор Фірсов у Twitter.

«Авдіївський завод №АКХЗ призупиняє свою роботу на 10 днів. Подальша робота заводу залежить від ремонту ліній світла і води», - написав він.

Авдіївський завод #АКХЗ призупиняє свою роботу на 10 днів. Подальша робота заводу залежить від ремонту ліній світла і води. #АТО — Єгор Фірсов (@Firsov_Donetsk) May 25, 2015

Як повідомляв УНІАН, прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін раніше заявив, що Авдіївський коксохімічний завод відновив роботу після потужних обстрілів бойовиків.

«Після важких обстрілів, які були раніше, Авдіївський коксохімічний завод відновив свою роботу. Це дуже важливо, там людям потрібна робота», - сказав він.

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У свою чергу координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук повідомляв, що Авдіївський коксохімічний завод упродовж вихідних, 23-24 травня, був обстріляний зі ствольної артилерії (на території заводу зафіксовані розриви більш як 70 снарядів). У результаті чого підприємство було змушене припинити роботу.