Наслідки дружби з Росією: 80% підприємств Білорусі скоротили робочий тиждень

Мінський завод холодильників, який входить в ЗАТ «Атлант», до 1 червня зупиняє конвеєр, за простій робочим виплатять 2/3 заробітку, передає Naviny.by з посиланням на працівника підприємства.

За його словами, з початку квітня цього року на підприємстві була введена 4-днівка. Останні два тижні квітня виробництво стояло. З початку травня знову повернулися 4-днівки, але весь останній тиждень завод стоїть. З 1 червня буде повернуто 5-днівку. Графік роботи на червень вже зверстано.

Мінський завод холодильників — не єдине в Білорусі підприємство, яке зупиняло конвеєр. У цьому році таке рішення було прийнято на Мінському автомобільному заводі і Могилівському вагонобудівному заводі. Багато промислових підприємств перейшли на чотириденний режим роботи.

Читайте такожЛукашенко нагадав, що ідея "русского мира" - це не про БілорусьПредставник Білоруської профспілки працівників промисловості Олексій Ваганов не бачить «нічого надприродного в сьогоднішніх реаліях». За його словами, 80% промислових підприємств працюють по чотири дні в тиждень. Як правило, по п'ятницях на заводах оголошується простій. За його час робітникам платять 2/3 від заробітку.

Причиною простоїв на промислових підприємствах Олексій Ваганов називає помітне зниження обсягів продажів на внутрішньому і зовнішньому ринках, що призводить до скорочення обсягів виробництва. Це змушує керівників підприємств переводити персонал на неповний робочий тиждень або відправляти у відпустки.

Згідно з офіційними даними, за підсумками першого кварталу цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги промислового виробництва скоротилися на 7,3%, експорт товарів підприємствами Міністерства промисловості — на 40,3%.

Заступник голови Білоруської науково-промислової асоціації Георгій Гриць вважає, що підприємства почнуть працювати в нормальному режимі, коли відновлять позиції на зовнішніх ринках. Оптимістичним сценарієм Георгій Гриць називає відновлення колишніх експортних позицій на російському ринку до кінця цього року. Більш реальним — до середини наступного року. При цьому, підкреслює він, непроста ситуація в промисловості виникла не на порожньому місці.

«Ми порушили базовий принцип, який передбачає, що спочатку треба вивчати ринки і формувати замовлення, а потім виробляти продукцію», — зазначає економіст.