Авдіївський коксохім Ахметова відновив роботу після артобстрілів бойовиками

За даними прес-служби компанії, для відновлення виробництва відремонтований необхідний мінімум потерпілого устаткування.

«Вчора, 26 травня, фахівці компанії ДТЕК спільно з заводськими енергетиками змогли відновити три високовольтних вводи з чотирьох, що живлять підприємство і місто. На даний момент здійснюється стабільне енергопостачання АКХЗ і Авдіївки», - сказано в повідомленні.

У компанії зазначають, що це дало можливість заводським ремонтним бригадам оперативно усунути наслідки обстрілу 21 і 23 травня. Зокрема, вже відновлено технологічні паропроводи і виведені з ладу підстанції, ведуться роботи з герметизації газозбірників батарей, ремонту водоводів градирень. Частково відновлено об'єкти інфраструктури і комунікації залізничного, ремонтно-механічного, коксового та вуглепідготовчого цехів.

Завдяки проведеним роботам вже сьогодні ранкова зміна завантажила батареї в першому і другому коксових цехах, відновивши виробничий процес.

У прес-службі «Метінвесту» уточнили, що самі коксові батареї через обстріли і відсутність електропостачання не постраждали – працівникам заводу вдалося своєчасно перевести їх в режим гарячої консервації.

Таким чином, екстрена зупинка Авдіївського КХЗ не мала негативного впливу на стан навколишнього середовища.

«Витоків шкідливих речовин, стоків та викидів води не зафіксовано», - запевнили в прес-службі «Метінвесту».

Як повідомляв УНІАН, починаючи з липня 2014 року АКХЗ працює з перебоями, які пов'язані з пошкодженням ліній електропередач і постійними обстрілами підприємства. Останній артобстріл заводу стався 23 травня. Як зазначали в прес-службі АКХЗ, на території заводу розірвалося більш як 40 снарядів, внаслідок чого підприємство сильно постраждало і було змушене зупинити роботу.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до групу "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського.

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших у СНД виробників залізорудної сировини і сталі.