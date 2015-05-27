Авдіївський коксохім Ахметова відновив роботу після артобстрілів бойовиками
Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ), що входить до гірничо-металургійної групи «Метінвест», повідомив про відновлення роботи після останніх артобстрілів з боку бойовиків.
За даними прес-служби компанії, для відновлення виробництва відремонтований необхідний мінімум потерпілого устаткування.
«Вчора, 26 травня, фахівці компанії ДТЕК спільно з заводськими енергетиками змогли відновити три високовольтних вводи з чотирьох, що живлять підприємство і місто. На даний момент здійснюється стабільне енергопостачання АКХЗ і Авдіївки», - сказано в повідомленні.
У компанії зазначають, що це дало можливість заводським ремонтним бригадам оперативно усунути наслідки обстрілу 21 і 23 травня. Зокрема, вже відновлено технологічні паропроводи і виведені з ладу підстанції, ведуться роботи з герметизації газозбірників батарей, ремонту водоводів градирень. Частково відновлено об'єкти інфраструктури і комунікації залізничного, ремонтно-механічного, коксового та вуглепідготовчого цехів.
Завдяки проведеним роботам вже сьогодні ранкова зміна завантажила батареї в першому і другому коксових цехах, відновивши виробничий процес.
У прес-службі «Метінвесту» уточнили, що самі коксові батареї через обстріли і відсутність електропостачання не постраждали – працівникам заводу вдалося своєчасно перевести їх в режим гарячої консервації.
Таким чином, екстрена зупинка Авдіївського КХЗ не мала негативного впливу на стан навколишнього середовища.
«Витоків шкідливих речовин, стоків та викидів води не зафіксовано», - запевнили в прес-службі «Метінвесту».
Як повідомляв УНІАН, починаючи з липня 2014 року АКХЗ працює з перебоями, які пов'язані з пошкодженням ліній електропередач і постійними обстрілами підприємства. Останній артобстріл заводу стався 23 травня. Як зазначали в прес-службі АКХЗ, на території заводу розірвалося більш як 40 снарядів, внаслідок чого підприємство сильно постраждало і було змушене зупинити роботу.
Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до групу "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського.
«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших у СНД виробників залізорудної сировини і сталі.