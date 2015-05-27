Україна стала найбільшим експортером до ЄС серед країн Східного партнерства

Україна у 2014 році поставила до країн ЄС продукції на 13,8 млрд євро, ставши найбільшим експортером серед країн Східного партнерства (42% від загального експорту до ЄС з країн Східного партнерства), повідомила прес-служба представництва ЄС в Україні.

При цьому експорт із Євросоюзу до України у 2014 році становив 17,1 млрд євро, або 52% від загального експорту ЄС до країн Східного партнерства.

При цьому значну частину українського експорту до ЄС становили сировинні та аграрні товари, яких було поставлено на суму 6,8 млрд євро.

Водночас, головною складовою імпорту з ЄС до України стала промислова продукція з обсягами поставок у 12,9 млрд євро.

Україна, у свою чергу, поставила до ЄС промислової продукції на 6,5 млрд євро.

Читайте такожЗона вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з 1 січня - ТускЯк повідомляв УНІАН, обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-березні 2015 року, порівняно із січнем-березнем 2014 року, знизився на 33,3%, у грошовому вираженні – до 3,265 млрд дол., і становив 34,6% у загальному обсягу експорту.

Імпорт товарів із країн ЄС за цей період знизився на 23,1% - до 2,851 млрд дол., і становив 42,6% у загальному обсягу імпорту.

Довідка УНІАН. Східне партнерство було створено у 2009 році. Воно є спільною ініціативою Європейського Союзу й шести країн-партнерів зі Східної Європи і Південного Кавказу: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіки Молдова й України.

Східне партнерство є регіональним виміром європейської політики сусідства після розширення ЄС у травні 2004 року і передбачає поглиблення соціально-економічної інтеграції та співробітництва країн-учасниць.