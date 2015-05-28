Газ для промисловості знову подешевшає

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила з 1 червня граничну ціну газу для промислових споживачів на 3% - до 6600 грн за тисячу кубометрів з 6810 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 28 травня.

У НКРЕКП повідомили, що знижена ціна не враховує ПДВ, надбавки та тарифів на транспортування.

При цьому у комісії уточнили, що кінцева ціна газу для промисловості з урахуванням ПДВ і транспортування з 1 червня становитиме 8 974,2 грн, що вище ціни для населення.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП знизила з 1 травня граничну ціну газу для промислових споживачів на 5,4% - до 6810 грн за тисячу кубометрів з 7200 грн.

З квітня Нацкомісія знизила граничну ціну газу для промислових споживачів на 19% - до 7200 грн за тисячу кубометрів з 8900 грн.

У кінці лютого НКРЕКП прийняла рішення з 1 березня 2015 року підвищити граничну ціну на газ для промислових споживачів на 56% - до 8 900 грн за тис. куб. м.