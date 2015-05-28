Західні експерти: російський танк «Армата» - плагіат німецького проекту 30-річної давності

Про те, що проект, аналогічний «Арматі», був розроблений в Німеччині в кінці 1980-х років, пише видання Die Welt, передає РБК.

Німецька концепція розроблялася як заміна танку Leopard 2, який є на озброєнні бундесверу. «Те, що здається новим у «Арматі», зовсім не нове, а все вже було придумано і зроблено в Німеччині», — сказав Die Welt один із експертів. Опитані виданням фахівці сказали, що проект не був доведений до кінця через відсутність бажання та грошей.

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Ще один експерт, який побачив у «Арматі» технічні паралелі з німецькими ідеями і розробками, підкреслив, що якби проект не був покинутий, то у Німеччині зараз був би основний бойовий танк «абсолютно рівний за характеристиками» російському. Експерти не вказали, за якими конкретно параметрами «Армата» аналогічна німецькому проекту.

Німецькі фахівці відзначають, що новий танк був би вже давно розроблений, але після розпаду Радянського Союзу багато військових проектів були згорнуті. За старими планами бундесверу заміна Leopard 2 мала б поступити до війська найпізніше до 2015 року.

Видання нагадує, що рішення про розробку нового танка повинно бути прийнято німецькою владою до 2018 року. Використання Leopard 2 планується припинити до 2030 року.

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Довідка. Танк Т-14 «Армата» був розроблений нижньотагільським Уралвагонзавод. Його головною відмінною рисою є дистанційно керована гарматна башта і автоматизована система заряджання. Екіпаж із трьох осіб поміщається в окремій броньованої капсулі, ізольованій від боєзапасу. Прототип «Армат» був вперше представлений на параді Перемоги в Москві 9 травня 2015 року.