Фірташ зупиняє роботу двох своїх заводів

«У зв'язку з системним і безпрецедентним тиском на бізнес Ostchem (хімічний холдинг групи) із боку депутатів «Народного фронту» та їх представників у владі, Group DF оголошує про зупинку підприємств Ostchem – черкаського «Азоту» і «Рівнеазоту», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в компанії заявляють про навмисну фабрикацію низки кримінальних справ проти посадових осіб підприємств Ostchem, а також називають незаконним арешт належної заводам основної сировини – газу.

Нагадаємо, 12 березня 2014 року олігарх Дмитро Фірташ був затриманий у Відні (Австрія) за звинуваченням в економічних злочинах з метою можливої ​​екстрадиції в США. Тоді ж Group DF офіційно заявила, що "дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосуються інвестиційного проекту 2006 року".

Потім, 21 березня того ж року, Фірташа було звільнено під рекордну заставу у 125 млн євро.

30 квітня 2015 року Земельний суд Відня відмовив у запиті Мін'юсту США у екстрадиції Фірташа.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів звернувся до суду з вимогою заарештувати 500 млн куб. м газу вартістю 4,3 млрд грн, що належать холдингу Ostchem, за результатами розслідування Генеральною прокуратурою змови представників компанії та посадових осіб НАК «Нафтогаз України».

Того ж дня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Головного слідчого управління МВС про накладення арешту на 500 млн куб. м природного газу групи компаній Ostchem.

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Довідка УНІАН. «Рівнеазот» є єдиним виробником мінеральних добрив та адипінової кислоти в західних регіонах України. Підприємство випускає аміачну селітру, рідкий аміак, аміак водний технічний, адипінову кислоту, рідкий азот, кисень у балонах, рідку вуглекислоту, циклогексанон, кисень технічний, сухий лід, рідкий азот та інше.

Черкаський «Азот» – одне з найбільших українських хімічних підприємств України, що спеціалізується на виробництві мінеральних азотних добрив.

Холдинг Ostchem об'єднує підприємства азотної хімії Group DF олігарха Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють понад 70% українських облгазів, а також понад половину вітчизняних хімічних підприємств.