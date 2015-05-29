«Запоріжсталь» Ахметова відключають від електропостачання за борги

За даними «Запоріжсталі», борг підприємства за електроенергію перед «Запоріжжяобленерго» становить близько 98 млн грн. При цьому головною причиною нагромадження заборгованості, згідно з повідомленням меткомбінату, є борг держави перед ними з відшкодування ПДВ – близько 650 млн грн.

«Створюється враження, що у комбінату цілеспрямовано штучним чином було вимито оборотні кошти перед проведенням важливих платежів. Такі дії з боку влади можна розглядати або як непрофесіоналізм, який веде до повного розвалу економіки і вбиває вітчизняні підприємства, або такі дії слід розцінювати як планомірну кампанію зі знищення комбінату і його трудового колективу. Відчуття, що своєю ефективною роботою ми просто комусь заважаємо», - цитує прес-служба генерального директора «Запоріжсталі» Ростислава Шурму.

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Довідка УНІАН. Запорізький металургійний комбінат є одним з найбільших металургійних підприємств України. Комбінат виробляє чавун, сляби, різні види прокату. За рядом найменувань продукції займає монопольне становище на національному ринку.

У 2014 році «Запоріжсталь» збільшила чистий прибуток у 137 разів порівняно з 2013 роком – до 1,121 млрд грн з 8,2 млн грн.

З 2012 року «Запоріжсталь» входить до гірничо-металургійної групи «Метінвест». У липні 2012 року Metinvest bv, материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій «Запоріжсталі».