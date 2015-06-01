У Києві відкрився міжнародний феросплавний конгрес ІНФАКОН-14, право на проведення якого Україна отримала у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про відкриття конгресу заявив голова оргкомітету ІНФАКОН-14, голова правління Запорізького заводу феросплавів Павло Кравченко.

«За 40-річний період своєї історії конгреси ІНФАКОН стали найбільш значними форумами вчених і фахівців у галузі виробництва феросплавів», - сказав Кравченко.

За його словами, конгрес, що проходить у Києві, є 14-м за рахунком (проводиться з 1 по 3 червня), його девіз: «Енергоефективність і екологічність - майбутнє світової феросплавної промисловості». «І ми сподіваємося, що саме такий похід буде ключовим у тематиці конгресу», - додав Кравченко.

За словами голови УкрФА, в цьому році конгрес зібрав учасників і гостей з 23 країн, які заслухають 102 доповіді. При цьому всі доповіді пройшли рецензування, для чого була залучена велика група міжнародних експертів, повідомив Кравченко.

За словами Кравченка, 4 червня учасники конгресу зможуть відвідати Нікопольський завод феросплавів, Побузький феронікелевий комбінат, де ознайомляться з енергоефективністю та охороною навколишнього середовища на підприємствах.

У свою чергу, голова Міжнародного феросплавного конгресу Нік Барза заявив, що дуже радий, що Україна проводить конгрес на високому організаційному рівні.

На відкритті конгресу було оприлюднено лист президента Національної академії наук України Бориса Патона, який зазначив, що українська феросплавна промисловість успішно розвивається і робить вагомий внесок в економіку України.

«Упевнений, що міжнародний феросплавний конгрес ІНФАКОН-14 стане важливою віхою на шляху розвитку світової феросплавної індустрії», - підкреслив Патон.

Як повідомляв УНІАН, право провести ІНФАКОН-14 Україна отримала в 2013 році під час 13-го конгресу в Казахстані.

Міжнародні конгреси ІНФАКОН проводяться з 1974 року. Вони є найбільш авторитетними форумами фахівців феросплавної промисловості, що дозволяють оцінити рівень техніки і технологій у процесах феросплавних переділів, визначити перспективні напрямки розвитку галузі в цілому, окремих виробників зокрема, отримати найбільш повну та актуальну технічну та технологічну інформацію, включаючи дані про новітні розробки у сферах технологічного обладнання, будівництва електропечей, шлакопереробки, газоочищення, енергоефективності.

В ІНФАКОНі беруть участь країни Євросоюзу, Казахстан, Норвегія, Туреччина, Україна, Фінляндія та країни Південної Африки.

Виробництвом феросплавів в Україні займаються Нікопольський, Запорізький, Стахановський феросплавні заводи і Побузький феронікелевий комбінат. Ця продукція експортується до країн СНД, ЄС, Азії та Африки.