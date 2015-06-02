Україна просить США відновити систему преференцій і скасувати антидемпінгові заходи

Україна просить США відновити генеральну систему преференцій для її товарів, яка передбачає застосування знижених тарифів і податкових ставок, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Twitter.

«Відкриття ринку США для товарів з України: потрібно якнайшвидше відновлення генеральної системи преференцій», - написала вона.

Також торгпред наголосила на необхідності скасування антидемпінгових заходів щодо українських товарів з боку США.

«Потрібно скасувати чинні антидемпінгові заходи (деякі застосовуються з 1990-х)», - зазначила Микольська.

Як повідомляв УНІАН, Українсько-американська рада з торгівлі й інвестицій, що припинила свою діяльність три роки тому, 21 травня відновила роботу.

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На засіданні розглядалися питання захисту інтелектуальної власності, ліквідації двосторонніх торговельних бар'єрів і доступу українських товарів на американський ринок.

Крім того, на липень поточного року заплановано Українсько-американський бізнес-саміт (US-Ukraine Business Summit), який пройде у Вашингтоні.

Довідка УНІАН. Генеральна система преференцій визначає преференційні тарифні умови для окремих товарів, що експортуються з країн, що розвиваються (країни-бенефіціари), у розвинуті країни (країни-донори).

Гарантовані цією системою пільги можуть виражатися у частковому або повному звільненні від ввізного мита.