Електроенергія для промисловості подорожчала в середньому на 4%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 червня 2015 року збільшила роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств у середньому на 4%.

Згідно з постановою НКРЕКП від 26 травня, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) в червні становитиме 125,45 коп. за кВт/год (зростання 5% порівняно з травнем). Для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) з 1 червня тариф становитиме 143,05 коп. за кВт/год (зростання 3,3%).

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП 26 лютого 2015 року затвердила рішення про підвищення мінімального тарифу на електроенергію для населення на 19% з 1 квітня 2015 року і в 3,5 разу – середнього тарифу до березня 2017 року.