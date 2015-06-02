В Україні з 2016 року скасовують обов'язкову сертифікацію транспорту

Міністерство економічного розвитку і торгівлі виключило низку товарних позицій зі списку обов'язкових до сертифікації на території України, включаючи транспортні засоби та комплектуючі.

Відповідний наказ розміщено на сайті Мінекономрозвитку.

При цьому для транспортних засобів наказ набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Крім того, зі списку виключено миючі засоби, велосипеди, дитячі коляски, металевий і порцеляновий посуд, товари легкої і харчової промисловості.

Сертифікація не потрібна також для групи промислових товарів, яка включає малогабаритні трактори (з 1 січня 2016 року), зварювальне обладнання, труби та балони, хімічні джерела електрики й трубопровідну арматуру.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі скасувало обов'язкову сертифікацію автомобільних бензинів, дизельного, корабельного та котельного пального.