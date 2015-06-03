США шукають заміну російським ракетним двигунам

Конкурс на розробку нових ракетних двигунів замість російських РД-180, які використовуються зараз для запуску американських військових і розвідувальних супутників, стартував у США, повідомляють «Ведомости» з посиланням на Reuters.

Заявки на участь повинні бути подані до 23 червня, заявив керівник центру космічних і ракетних систем ВПС США генерал-лейтенант Самуель Грівз. За його словами, уряд розраховує на те, що $160 млн, які виділяються на ці цілі, будуть розподілені між чотирма учасниками у вересні.

Програма, зазначив Грівз, розроблена у форматі приватно-державного партнерства і передбачає покриття третини витрат за рахунок власних фондів компаній. Ці інвестиції в перспективі відкриють компаніям доступ до сервісних контрактів для запуску військових і розвідувальних супутників.

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Російські РД-180, які виробляє «Енергомаш», для запуску ракет-носіїв Atlas 5 використовує компанія United Launch Alliance (ULA) – СП Boeing і Lockheed Martin. У ULA очікують конкуренції з боку приватної компанії SpaceX, яка минулого тижня сертифікувала ракети Falcon 9 для запуску американських військових супутників.

За право на розробку ракетних двигунів, як очікується, буде боротися також Aerojet Rocketdyne Holdings. До 2030 року США можуть витратити на запуск військових і розвідувальних супутників близько $70 млрд, писав Bloomberg.

США сподіваються, що зможуть вирішити «екстрене завдання» з імпортозаміщення російських двигунів до 2019 року і таким чином реалізувати заборону на військово-технічне співробітництво з Москвою, введене Вашингтоном після анексії Криму.