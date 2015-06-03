Росія не може добудувати кораблі для ВМФ через відсутність українських комплектуючих

Росія не може завершити будівництво ряду кораблів для потреб Військово-морського флоту у зв'язку з відсутністю постачання газотурбінних агрегатів з України, заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, передає ТАСС.

"Через припинення постачання (газотурбінних агрегатів - ТАСС) ми не можемо добудувати надводні кораблі для ВМФ", - сказав Рогозін.

Читайте такожСанкції не досягли мети змінити курс РФ, але вони змушують її платити ціну за дії в Україні - ПайферЗа його словами, в рамках плану імпортозаміщення в Росії планується розгорнути виробництво за 186 позицій, які раніше вироблялися в Україні. "Це, насамперед, - газотурбінні агрегати", - підкреслив віце-прем'єр.

"Ми плануємо завершити цю роботу (з імпортозаміщення) до 2018 року", - уточнив він.

Українськими газотурбінними установками оснащуються, зокрема, фрегати типу "Адмірал Григорович" і "Адмірал Горшков".

Раніше прес-служба Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) повідомила, що головний сторожовий корабель "Адмірал Григорович", побудований на Прибалтійському суднобудівному заводі "Янтар", буде переданий флоту в серпні 2015 року. Тепер терміни перенесені.