"Метінвест" Ахметова за три місяці зменшив виручку на 38%

Гірничо-металургійна група «Метінвест» за підсумками першого кварталу поточного року скоротила прибуток на 38% - до 1,8 млрд дол. і показник EBITDA на 61% - до 341 млн дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляється у прес-релізі групи, підготовленому на підставі попередніх фінансових результатів.

«У першому кварталі 2015 року консолідована виручка «Метінвесту» знизилася на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В основному це обумовлено зниженням продажів плаского прокату - обсяг продажів становив 329 млн дол., довгомірного прокату – обсяг продажів становив 230 млн дол., залізорудної продукції – 310 млн дол., напівфабрикатів – 162 млн дол., а також коксохімічної продукції з обсягом продажів 38 млн дол., - йдеться в прес-релізі. - На металургійний дивізіон групи припало 78% зовнішніх продажів проти 76% у 1-му кварталі 2014 року, на гірничовидобувний дивізіон – 22% проти 24% у 1-му кварталі 2014 року».

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При цьому скорочення показника EBITDA, згідно прес-релізу, сталося через зниження собівартості сировини внаслідок зменшення обсягів споживання і зниження ринкових цін через девальвацію гривні, а також зростання витрат на електрику внаслідок підвищення тарифів.

У групі зазначають, що наведені дані є попередніми і можуть відрізнятися від фінального фінансового звіту групи, який буде підготовлений у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним із найбільших у СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

Із середини липня 2014 року підприємства «Метінвесту», що знаходяться на сході України, працюють із перебоями через бойові дії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Група у 2014 році скоротила чистий прибуток у 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. із 392 млн дол.