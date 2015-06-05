Яценюк обіцяє забрати у Фірташа два хімзаводи у разі непогашення боргів за газ

Уряд може націоналізувати підприємства «Рівнеазот» і черкаський «Азот», що належать українському бізнесмену Дмитру Фірташу, у разі, якщо ці компанії не погасять заборгованість за спожитий газ.

Про це сказав у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Борги цих двох підприємств перед НАК «Нафтогаз України» перевищують 6 млрд грн.

"Ці заводи закриті з тієї простої причини, що це організоване злочинне угрупування винне державі 6 млрд грн. Якщо компанії не розрахуються за газ з НАК, ці компанії перейдуть у держвласність, і держава буде давати роботу і в Рівному, і в Черкасах", - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня міжнародна група компаній Group DF українського олігарха Дмитра Фірташа заявила про зупинку роботи двох підприємств – черкаського «Азоту» і «Рівнеазоту», які входять до неї.

29 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів звернувся до суду з вимогою заарештувати 500 млн куб. м газу вартістю 4,3 млрд грн, що належать холдингу Ostchem, за результатами розслідування Генеральною прокуратурою змови представників компанії та посадових осіб НАК «Нафтогаз України».

Того ж дня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Головного слідчого управління МВС про накладення арешту на 500 млн куб. м природного газу групи компаній Ostchem.

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Довідка УНІАН. «Рівнеазот» є єдиним виробником мінеральних добрив та адипінової кислоти в західних регіонах України. Підприємство випускає аміачну селітру, рідкий аміак, аміак водний технічний, адипінову кислоту, рідкий азот, кисень у балонах, рідку вуглекислоту, циклогексанон, кисень технічний, сухий лід, рідкий азот та інше.

Черкаський «Азот» – одне з найбільших українських хімічних підприємств України, що спеціалізується на виробництві мінеральних азотних добрив.

Холдинг Ostchem об'єднує підприємства азотної хімії Group DF олігарха Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють понад 70% українських облгазів, а також понад половину вітчизняних хімічних підприємств.