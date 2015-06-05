Президент Петро Порошенко хоче зробити Україну великим світовим експортером бурштину, більша частина якого на сьогодні видобувається в Україні незаконним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

«Я ініціював закон, який повинен, з одного боку, забезпечити захист екології, захист інтересів держави, а з другого боку – забезпечити роботу тих, хто там працює. Закон пройшов перше читання. Суть закону – це упорядкування і видача ліцензій, дотримання екологічного законодавства тими, хто використовує ліцензії, та створення з України потужного експортера бурштину для того, щоб природні багатства країни не розпродавати за безцінь», - сказав президент.

«Я думаю, що у нас це вийде, і я очікую від Верховної Ради ухвалення цього закону ближчим часом», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину».

Ухвалення закону дозволить покращити криміногенну ситуацію в поліських районах Житомирської, Рівненської і Волинської областей, сприятиме скороченню незаконного видобутку бурштину.

Україна посідає друге місце у світі за запасами бурштину, при цьому відрізняється найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах.