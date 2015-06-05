Порошенко хоче зробити Україну великим світовим експортером бурштину
Президент очікує від депутатів ухвалення закону про видобуток та реалізацію бурштину.
Президент Петро Порошенко хоче зробити Україну великим світовим експортером бурштину, більша частина якого на сьогодні видобувається в Україні незаконним шляхом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.
«Я ініціював закон, який повинен, з одного боку, забезпечити захист екології, захист інтересів держави, а з другого боку – забезпечити роботу тих, хто там працює. Закон пройшов перше читання. Суть закону – це упорядкування і видача ліцензій, дотримання екологічного законодавства тими, хто використовує ліцензії, та створення з України потужного експортера бурштину для того, щоб природні багатства країни не розпродавати за безцінь», - сказав президент.
«Я думаю, що у нас це вийде, і я очікую від Верховної Ради ухвалення цього закону ближчим часом», - додав Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину».
Ухвалення закону дозволить покращити криміногенну ситуацію в поліських районах Житомирської, Рівненської і Волинської областей, сприятиме скороченню незаконного видобутку бурштину.
Україна посідає друге місце у світі за запасами бурштину, при цьому відрізняється найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах.